Il Pumo più grande del mondo sarà inaugurato l’11 luglio a Grottaglie. L’opera, creata dall’artista Giuseppe Rosa, è una scultura in ceramica di grandi dimensioni. La creazione si trova in una piazza centrale della città e rappresenta un simbolo tradizionale locale. L’evento di apertura coinvolgerà la comunità e sarà accompagnato da una cerimonia pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Grottaglie si prepara a celebrare un nuovo traguardo della sua secolare tradizione ceramica con l’inaugurazione del Pumo più grande del mondo, l’opera realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa che sarà svelata sabato 11 luglio, alle ore 20, in via Crispi 72, davanti al punto vendita Rosa Creazioni, nel Quartiere delle Ceramiche. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose. L’iniziativa è promossa da Rosa Creazioni, con il coordinamento organizzativo e la comunicazione affidati ad APS Nura e Wasabi Design Studio. Simbolo della cultura pugliese, il Pumo raffigura un bocciolo di fiore, tradizionalmente di acanto, circondato da foglie ed è da sempre associato ai concetti di vita, prosperità e fecondità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie nasce il Pumo più grande del mondo: il capolavoro di Giuseppe Rosa sarà inaugurato l’11 luglio

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