Il progetto FlaRa Holding | un ecosistema per l’apicoltura emiliana

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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FlaRa Holding ha avviato un progetto che mira a creare un ecosistema dedicato all’apicoltura in Emilia. La proposta comprende prodotti per la prima colazione, ma si focalizza anche sulla produzione e sull’identità del settore. L’azienda si propone di integrare diversi aspetti dell’attività apistica, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. La strategia si basa sulla collaborazione tra vari attori del settore, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare l’intera filiera.

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TUTTO per la prima colazione ma non solo. C’è un’idea di impresa che non nasce soltanto dai numeri, ma dalla capacità di tenere insieme identità, produzione e visione. È da queste premesse che prende forma FlaRa Holding, realtà emiliana che riunisce aziende diverse ma complementari, unite da un comune denominatore: trasformare competenze, prodotti e relazioni di filiera in un sistema solido, dinamico e orientato allo sviluppo. Più che un semplice contenitore di partecipazioni, FlaRa Holding si presenta come un progetto industriale costruito con logica, coerenza e radicamento territoriale. Il gruppo, infatti, aggrega realtà che operano in ambiti differenti ma dialoganti: dal miele ai prodotti da forno, dal beverage all’agricoltura, fino alla gestione degli asset immobiliari funzionali alla crescita produttiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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