Il gambero sentinella dell' ecosistema è a rischio | nasce un progetto per difenderlo

Notizia in breve

Un progetto mira a proteggere il gambero di fiume, definito “sentinella dell’ecosistema”, che vive tra Italia e Slovenia. La specie è a rischio a causa dell’introduzione di gamberi non autoctoni, come il gambero rosso della Louisiana. La presenza di queste specie invasive minaccia la popolazione locale e l’equilibrio dell’ambiente acquatico. L’intervento si concentra sulla tutela della specie e sulla prevenzione della diffusione di specie invasive nelle acque interessate.