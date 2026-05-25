Il gambero sentinella dell' ecosistema è a rischio | nasce un progetto per difenderlo
Un progetto mira a proteggere il gambero di fiume, definito “sentinella dell’ecosistema”, che vive tra Italia e Slovenia. La specie è a rischio a causa dell’introduzione di gamberi non autoctoni, come il gambero rosso della Louisiana. La presenza di queste specie invasive minaccia la popolazione locale e l’equilibrio dell’ambiente acquatico. L’intervento si concentra sulla tutela della specie e sulla prevenzione della diffusione di specie invasive nelle acque interessate.
Il gambero di fiume consiferato “sentinella dell’ecosistema”, presente nelle acque tra Italia e Slovenia è rischio, anche a causa di specie non autoctone, come il temuto gambero rosso della Louisiana. Per questo nasce il progetto Pallipes, finanziato dal Programma operativo interreg. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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