bancomat accelera su eurbank progetto di stablecoin in euro e relativo ecosistema

Il 3 giugno, Bancomat ha annunciato un progresso nel progetto Eur.Bank, che riguarda la creazione di una stablecoin in euro. Il progetto coinvolge alcune delle principali istituzioni finanziarie italiane e mira a sviluppare un ecosistema digitale basato sulla valuta stabile. L’annuncio indica che il progetto sta procedendo con passi avanti concreti, senza specificare i dettagli tecnici o le tempistiche.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Bancomat annuncia un importante avanzamento del progetto Eur.Bank, volto allo sviluppo di una stablecoin in euro, al quale hanno collaborato alcune delle principali istituzioni finanziarie del Paese. In particolare, Banca Generali, Banca Mps, Banca Sella, Banco BPM, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo si sono rese disponibili per avviare una prima fase di sperimentazione tecnica (priva di coinvolgimento diretto della clientela), con l'obiettivo di verificare i principali casi d'uso e l'infrastruttura di supporto. L'iniziativa Eur.Bank non si limita alla creazione di una stablecoin in euro, ma punta a costruire un ecosistema interoperabile, istituzionale e pienamente integrato con il sistema bancario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bancomat accelera su Eur.Bank, progetto di stablecoin in euro e relativo ecosistema

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