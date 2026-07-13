Le sneakers continuano a essere una scelta diffusa anche durante l’estate, contrariamente all’idea che si preferiscano solo sandali e infradito. Le scarpe chiuse restano di tendenza, offrendo un’opzione più leggera rispetto al passato. Questo trend si conferma anche nelle stagioni più calde, con molte persone che optano per modelli che combinano comfort e stile. La preferenza per le sneakers estive si nota sia tra gli appassionati di moda sia tra chi cerca praticità.

C hi ha detto che sandali aperti e infradito siano le uniche calzature possibili in estate? Le amanti delle scarpe chiuse possono tirare un sospiro di sollievo: in questa stagione le sneakers non vanno in vacanza, anzi. Nelle versioni più comode, traspiranti e leggere si adattano perfettamente anche alle giornate più afose, come dimostrano i look street style delle star. Come abbinare le sneakers da corsa in città: 5 look contemporanei da provare X Leggi anche › Rotta verso l’estate 2026. Con le sneakers in tela che sembrano scarpe da barca Tra le predilette delle celeb, le sneakers in stile running. Firmate Nike, adidas, On, caratterizzate da una tomaia in maglia tecnica, favoriscono la circolazione dell’aria e aiutano il piede a rimanere fresco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il più amato dalle star è anche il più leggero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Me contro Te - ESTATE 2016 (Official Video)

Notizie e thread social correlati

Ilary Blasi con lo stesso abito di Elettra Lamborghini: il look più amato dalle star costa 300 euroDurante un evento organizzato da un'azienda alimentare, una nota presentatrice ha indossato un abito bianco e nero, identico a quello scelto da...

Leggi anche: Il bob perfetto per l'estate di Charlize Theron e le altre ispirazioni da star del taglio più amato di sempre

Temi più discussi: Un'idea per la testa: il bob perfetto per l'estate di Charlize Theron e le altre ispirazioni da star del taglio più amato di sempre; Facce buffe, balletti, gag esilaranti: Keyne, il fratellino di Lamine Yamal è una star del Mondiale; Da Hailey Bieber a Gigi Hadid: i cappelli donna che stanno conquistando l'estate 2026; Tom Hanks, il nostro vicino di casa.

Cherry cola, il colore del momento per l'hair look delle festività. Il più amato dalle star sul red carpetI protagonisti della serie Emily in Paris si sono riunite al Grand Rex di Parigi per celebrare l'attesissima uscita della quinta stagione. Lily Collins con il suo caschetto effetto wet, Philippine ... corriere.it

Cos’è rosso Valentino: com’è nato il colore più amato dalle star/ Tutti i segreti dello stilistaCom’è nato il rosso Valentino? La firma inconfondibile dello stilista Garavani che si è spento ieri all’età di 93 anni Ieri il mondo della moda ha perso il suo ultimo imperatore: Valentino Garavani. E ... ilsussidiario.net