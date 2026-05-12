Ilary Blasi con lo stesso abito di Elettra Lamborghini | il look più amato dalle star costa 300 euro

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento organizzato da un'azienda alimentare, una nota presentatrice ha indossato un abito bianco e nero, identico a quello scelto da un'altra nota influencer qualche settimana prima. L'abito, dal costo di circa 300 euro, ha attirato l'attenzione delle cronache di moda e dei media, che ne hanno sottolineato l'uso ripetuto tra le celebrità. La partecipante ha declinato commenti aggiuntivi sull'outfit.

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Ilary Blasi ha partecipato come testimonial a un evento De Cecco e per l'occasione ha sfoggiato un meraviglioso abito black&white. Il dettaglio che non è passato inosservato? Prima di lei lo aveva già indossato Elettra Lamborghini a Sanremo.in.🔗 Leggi su Fanpage.it

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