Ilary Blasi con lo stesso abito di Elettra Lamborghini | il look più amato dalle star costa 300 euro
Durante un evento organizzato da un'azienda alimentare, una nota presentatrice ha indossato un abito bianco e nero, identico a quello scelto da un'altra nota influencer qualche settimana prima. L'abito, dal costo di circa 300 euro, ha attirato l'attenzione delle cronache di moda e dei media, che ne hanno sottolineato l'uso ripetuto tra le celebrità. La partecipante ha declinato commenti aggiuntivi sull'outfit.
Ilary Blasi ha partecipato come testimonial a un evento De Cecco e per l'occasione ha sfoggiato un meraviglioso abito black&white. Il dettaglio che non è passato inosservato? Prima di lei lo aveva già indossato Elettra Lamborghini a Sanremo.in.🔗 Leggi su Fanpage.it
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