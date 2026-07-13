Il Pisa cambia marcia | Marras e Leone i primi colpi

Durante il fine settimana, il Pisa ha ufficializzato due acquisti: Marras dal Mantova, e Leone, svincolato dalla Juve Stabia, che firmerà un contratto di quattro anni. Marras è stato già annunciato, mentre Leone sta completando le pratiche contrattuali. Entrambi i giocatori sono pronti a vestire la maglia nerazzurra, contribuendo alla rosa della squadra.

È stato un fine settimana da bollino nerazzurro. L’ anticiclone Pisa ha fatto salire la temperatura del mercato delle pretendenti alla serie A con due colpi, Marras dal Mantova (già ufficializzato) e lo svincolato giovane più appetito dalla serie B, Leone dalla Juve Stabia, convinto con un contratto quadriennale che firmerà oggi. Sono i due primi nuovi arrivi, pronti per il ritiro che inizia domani a Morgex in Val d’ Aosta e che alzano immediatamente il livello della rosa di Paolo Bianco. Il nuovo allenatore sarà presentato oggi, insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini, nella conferenza stampa allo stadio (aperta dal dg Giovanni Corrado) in cui verrà esplicitato il piano di riscossa dopo la retrocessione dalla Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Marras ha scelto il Pisa. E anche Leone in arrivoIl Pisa ha completato l'acquisto di Tommaso Marras, con un forte interesse da parte del giocatore nel vestire la maglia nerazzurra.

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