marras ha scelto il pisa e anche leone in arrivo

Il Pisa ha completato l'acquisto di Tommaso Marras, con un forte interesse da parte del giocatore nel vestire la maglia nerazzurra. La trattativa si è conclusa con successo, evidenziando la volontà del club di ingaggiare calciatori motivati. Inoltre, è previsto l’arrivo di un altro giocatore, Leone, che si unirà alla rosa prossimamente. La società ha puntato su elementi che manifestano entusiasmo e desiderio di far parte della squadra.

Pisa, 10 luglio 2026 – Il desiderio di venire a Pisa prima di tutto. Il club vuole gente che desidera vestire nerazzurro. Questo, d’altronde, è stato il tassello decisivo all’interno della trattativa per Tommaso Marras. Alla fine, sarà l’esterno classe 2004 il primo rinforzo alla corte di mister Paolo Bianco per la nuova stagione. E, affinché questo sia accaduto, è stata proprio decisiva la volontà del giocatore, che sin dai primi momenti della trattativa ha esplicitato la propria voglia di giungere in Toscana, nonostante le altre molte offerte, tra cui quella del Palermo. Alla fine, per il suo cartellino la dirigenza composta dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini e dal direttore generale Giovanni Corrado ha trovato l’intesa con il Mantova per circa 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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