Tommaso Marras ha firmato un contratto quadriennale con il Pisa. La firma è avvenuta ieri mattina presso le Officine Garibaldi di via Gioberti, sede del club nerazzurro. Con l’ingaggio del giocatore, il club si prepara a rinforzare la rosa. Nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale. Marras arriva dopo aver superato le visite mediche e aver sottoscritto l’accordo. Il club punta a rafforzare la squadra con nuovi acquisti per la prossima stagione.

di Lorenzo Vero La prima firma è arrivata. Nella mattinata di ieri Tommaso Marras, come annunciato, si è recato alle Officine Garibaldi di via Gioberti, sede del Pisa, per sottoscrivere il proprio contratto quadriennale con il club nerazzurro. “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Mantova 1911 per l’ acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Marras”. Questo l’annuncio del club. Il prossimo, invece, sarà quello di Giuseppe Leone, che domani firmerà il contratto di quattro anni. È stata una giornata intensa presso la sede del Pisa. Dopo l’arrivo di Marras, infatti, sono giunti anche tutti gli alti ranghi del club, da patron Knaster passando per il presidente fino a tutta la dirigenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - Prende forma il Pisa targato Bianco. Marras e Leone i colpi per sognare subito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marras ha scelto il Pisa. E anche Leone in arrivoIl Pisa ha completato l'acquisto di Tommaso Marras, con un forte interesse da parte del giocatore nel vestire la maglia nerazzurra.

Pisa, la linea verde prende forma. Mercato nel segno dei giovaniLa linea verde di Pisa sta iniziando a prendere forma, con il mercato che si concentra sui giovani.

Temi più discussi: Prende forma il Pisa targato Bianco. Marras e Leone i colpi per sognare subito; Lavori, traguardo tagliato nei tempi stabiliti: 67 milioni di euro per completare i cantieri legati al Pnrr; Incendio Delca, parte il crowdfunding per le analisi di comunità; Pisa, per Marras decisiva la volontà del giocatore. Scuffet in uscita.

Prende forma il Pisa targato Bianco. Marras e Leone i colpi per sognare subitoI primi rinforzi saranno subito a disposizione del nuovo tecnico, scelti per dare subito l’assalto alla testa della classifica ... lanazione.it

Pisa, la linea verde prende forma. Mercato nel segno dei giovaniSiamo d’innanzi alla genesi di un nuovo ciclo in casa Pisa. In attesa di scoprire quanto la finestra di mercato stravolgerà la squadra, quanti nuovi innesti giungeranno e quanti volti noti lasceranno, ... lanazione.it