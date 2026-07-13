Un nuovo e prestigioso riconoscimento celebra la qualità dell'intrattenimento firmato Radio Kiss Kiss. Il Pippo Pelo Show, storico morning show dell'emittente nazionale dalle origini napoletane, ha conquistato il Microfono d'Oro 2026 nella categoria Intrattenimento, confermandosi tra i programmi più longevi, riconoscibili e amati della radio italiana. Il premio è stato consegnato venerdì 10 luglio nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, in occasione della XVI edizione del Microfono d'Oro, la manifestazione dedicata alle voci, ai programmi e alle emittenti che si distinguono per qualità editoriale, capacità di coinvolgere il pubblico e valore della proposta radiofonica. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Il «Pippo Pelo Show» di Radio Kiss Kiss vince il «Microfono d'Oro» come miglior programma di intrattenimento

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