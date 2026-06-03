Il tour estivo Kiss Kiss Way 2026 si svolgerà a Baia Domizia il 12 e 13 giugno, con ingresso gratuito. Sul palco si esibiranno Noemi, Elettra Lamborghini e Francesca Michielin. La manifestazione prevede due serate di musica dal vivo, attirando numerosi spettatori. La città si prepara ad accogliere artisti di rilievo nazionale per un evento che coinvolge pubblico di diverse età. La location sarà aperta al pubblico nei giorni indicati, senza costi di accesso.

Tutto pronto a Baia Domizia per il Kiss Kiss Way 2026 del 12 e 13 giugno: un cast stellare con Noemi, Elettra Lamborghini e Francesca Michielin a ingresso gratuito. La stagione dei grandi eventi musicali entra nel vivo sul litorale campano con un appuntamento imperdibile per appassionati e turisti. La località di Baia Domizia è pronta a ospitare il Kiss Kiss Way 2026, la manifestazione itinerante promossa dall’omonimo network radiofonico nazionale, che animerà la zona nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno. L’iniziativa promette di catalizzare l’attenzione del pubblico grazie a un ricco programma che coniuga l’intrattenimento in spiaggia con le esibizioni dal vivo di alcune delle voci più celebri del panorama discografico attuale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Kiss Kiss Way 2026: l’atteso tour estivo di Radio Kiss Kiss fa tappa a Baia Domizia per due giorni di grande musica

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