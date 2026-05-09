Chi è Pippo Pelo | la storia dello speaker di Radio Kiss Kiss

Da ilsipontino.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pippo Pelo è uno speaker noto nel panorama radiofonico italiano, in particolare nel Sud del paese. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose trasmissioni e collaborazioni con diverse emittenti. Nel corso degli anni, è diventato una presenza costante nelle radio locali e nazionali, contribuendo con il suo stile a caratterizzare molte programmazioni. La sua figura è spesso associata a programmi di intrattenimento e musica, che hanno catturato l’attenzione di un vasto pubblico.

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Quando si parla di radio italiana, soprattutto nel Sud, uno dei nomi più riconoscibili è senza dubbio Pippo Pelo. Voce storica di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo è riuscito negli anni a trasformare ironia, comicità e spontaneità in un marchio personale amatissimo dal pubblico. In questo articolo ve lo presentiamo. Dietro il celebre nome d’arte si nasconde Cesare Falcone, nato a Salerno il 16 settembre 1966. Laureato in Giurisprudenza, il futuro showman scopre molto presto la passione per la radio. I suoi primi passi avvengono nel 1984, quando, appena diciottenne, debutta nell’emittente locale Radio Bussola 24 di Salerno. È lì che nasce il suo amore per il microfono e per l’intrattenimento radiofonico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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