Il 7 e 8 luglio, a Ankara, i rappresentanti di 32 Paesi dell’Alleanza atlantica si sono riuniti per confermare gli impegni presi in precedenza all’Aia. Durante l’incontro, è stato deciso di aumentare la spesa per la difesa e di rafforzare la collaborazione tra i membri. La conferenza ha visto anche discussioni sulla strategia comune e sulla risposta alle minacce esterne.

Il 7 e l’8 luglio, ad Ankara, i trentadue Paesi dell’Alleanza atlantica hanno confermato gli impegni assunti all’Aia: portare la spesa per difesa e sicurezza al 5 per cento del Pil entro il 2035 – il 3,5 per cento per la difesa in senso stretto, l’1,5 per cento per infrastrutture critiche, protezione cibernetica e innovazione tecnologica – e garantire all’Ucraina 70 miliardi di sostegno nel 2026. L’Italia si è presentata al 2,8 per cento. Pochi giorni dopo, dal palco napoletano del campo largo, quegli stessi impegni sono stati definiti «carta straccia» da Angelo Bonelli, mentre Marco Travaglio metteva nero su bianco il programma: se il presidente del Consiglio sarà Giuseppe Conte e alla Difesa andrà «un nemico del riarmo», cambierà qualcosa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Pd deve imporre a Conte una linea europea sulla difesa

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