Vannacci | Il centrodestra deve tornare alle origini C’è chi è in linea col Pd

Il leader di Futuro Nazionale ha detto che il centrodestra dovrebbe tornare alle sue origini, aggiungendo che alcune forze sono vicine al Partito Democratico. Ha anche affermato di non escludere un accordo, ma di voler superare la Lega e ha criticato l’atteggiamento degli Stati Uniti come “Donald gendarme del mondo”. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista recente.

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