Vannacci | Il centrodestra deve tornare alle origini C’è chi è in linea col Pd
Il leader di Futuro Nazionale ha detto che il centrodestra dovrebbe tornare alle sue origini, aggiungendo che alcune forze sono vicine al Partito Democratico. Ha anche affermato di non escludere un accordo, ma di voler superare la Lega e ha criticato l’atteggiamento degli Stati Uniti come “Donald gendarme del mondo”. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista recente.
Generale Roberto Vannacci, i sondaggi sono incoraggianti. «I veri sondaggi li faccio in mezzo alla gente». «Il centrodestra ha perso la trebisonda. Sembra tramortito. Quando si subisce un colpo, bisogna reagire. Il carattere emerge in questi momenti: se uno cade, si rialza più forte di prima. Le avversità non devono scoraggiare». «Cerco di riportare ai proponimenti iniziali. Anche se qualcuno, inizialmente, aveva persino insinuato un accordo con la sinistra per far cadere il governo». «Solo a condizioni ben precise. Le alleanze si fanno su principi, valori e programmi. Su queste cose non transigeremo. Altrimenti, sarebbe il solito calderone». «Preferisco chiamarle linee rosse.🔗 Leggi su Laverita.info
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