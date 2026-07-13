Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali convegno con Bagnai

Da lopinionista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il convegno si terrà martedì 14 luglio alle 15 nella Sala della Regina di Montecitorio e si concentrerà sul patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali. L'evento vedrà la partecipazione di un relatore noto, che discuterà delle caratteristiche e delle modalità di gestione di questi beni. L'incontro sarà aperto a rappresentanti di enti pubblici e professionisti del settore, con l'obiettivo di approfondire aspetti legati alle proprietà immobiliari di enti previdenziali pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA – Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali: valore pubblico, sviluppo territoriale e crescita del Paese”, promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Si prevede nell’occasione un messaggio di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Illustra il Presidente della Commissione, Alberto Bagnai (foto). Conclude l’incontro Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

il patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali convegno con bagnai
© Lopinionista.it - “Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali”, convegno con Bagnai
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma - Patrimonio immobiliare Enti pubblici previdenziali, audizione dal Verme(14.05.26)

Video Roma - ?Patrimonio immobiliare Enti pubblici previdenziali, audizione dal Verme(14.05.26)

Notizie e thread social correlati

Un fondo immobiliare per il patrimonio pubblico: il Comune tratta con un privato la gestione di case, palazzi e impiantiIl Comune di Palermo ha avviato trattative con una società privata per la creazione di un fondo immobiliare destinato alla gestione di case, palazzi...

Sinner compra casa in Sardegna, si allarga il patrimonio immobiliare del tennistaJannik Sinner ha acquistato una casa in Sardegna, ampliando così il suo patrimonio immobiliare.

Temi più discussi: Statistiche catastali: online il report aggiornato sul patrimonio immobiliare italiano; Il patrimonio immobiliare dello Stato. Memoria, identità e infrastruttura di futuro - Presentazione del Rapporto annuale 2026 dell'Agenzia del Demanio; L'Agenzia del Demanio presenta il Rapporto 2026, il patrimonio immobiliare dello Stato vale 63,2 miliardi di euro; Piano Casa, Fondo Housing Coesione al via entro luglio.

enti il patrimonio immobiliare degliIl patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali: valore pubblico, sviluppo territoriale e crescita del Paese, convegno con BagnaiMartedì 14 luglio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici ... lopinionista.it

enti il patrimonio immobiliare degliImmobili pubblici, il tesoro del Demanio vale 63 miliardiIn bilancio uffici, edifici storici, carceri, caserme. Investimenti per 5,1 miliardi in corso, +172% gli interventi in tre anni ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web