il patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali convegno con bagnai

Notizia in breve

Il convegno si terrà martedì 14 luglio alle 15 nella Sala della Regina di Montecitorio e si concentrerà sul patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali. L'evento vedrà la partecipazione di un relatore noto, che discuterà delle caratteristiche e delle modalità di gestione di questi beni. L'incontro sarà aperto a rappresentanti di enti pubblici e professionisti del settore, con l'obiettivo di approfondire aspetti legati alle proprietà immobiliari di enti previdenziali pubblici.