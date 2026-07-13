Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali convegno con Bagnai
Il convegno si terrà martedì 14 luglio alle 15 nella Sala della Regina di Montecitorio e si concentrerà sul patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali. L'evento vedrà la partecipazione di un relatore noto, che discuterà delle caratteristiche e delle modalità di gestione di questi beni. L'incontro sarà aperto a rappresentanti di enti pubblici e professionisti del settore, con l'obiettivo di approfondire aspetti legati alle proprietà immobiliari di enti previdenziali pubblici.
ROMA – Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali: valore pubblico, sviluppo territoriale e crescita del Paese”, promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Si prevede nell’occasione un messaggio di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Illustra il Presidente della Commissione, Alberto Bagnai (foto). Conclude l’incontro Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Roma - Patrimonio immobiliare Enti pubblici previdenziali, audizione dal Verme(14.05.26)
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