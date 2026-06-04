sinner compra casa in sardegna si allarga il patrimonio immobiliare del tennista

Jannik Sinner ha acquistato una casa in Sardegna, ampliando così il suo patrimonio immobiliare. La notizia si aggiunge alle sue attività di investimento oltre alla carriera tennistica. La nuova proprietà si aggiunge alle altre già possedute dal tennista, senza dettagli sui costi o sulla posizione specifica. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’atleta, senza ulteriori commenti o informazioni sui motivi dell’acquisto.

Jannik Sinner continua a far parlare di sé non solo per i risultati in campo ma anche per le scelte che riguardano la sua vita privata e i suoi investimenti. Dopo il sogno sfumato del Roland Garros a causa di un malore improvviso, il tennista numero uno al mondo è stato avvistato in Sardegna, dove starebbe valutando l’acquisto di una prestigiosa villa affacciata sul mare. Un’operazione che, se confermata, andrebbe ad ampliare ulteriormente il patrimonio immobiliare del campione altoatesino, già proprietario di altri immobili in Italia e residente da tempo nel Principato di Monaco. La vacanza sull’isola arriva in un momento particolarmente importante della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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