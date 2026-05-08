Un fondo immobiliare per il patrimonio pubblico | il Comune tratta con un privato la gestione di case palazzi e impianti

Il Comune di Palermo ha avviato trattative con una società privata per la creazione di un fondo immobiliare destinato alla gestione di case, palazzi e impianti appartenenti al patrimonio pubblico. La decisione arriva in un momento in cui il mercato immobiliare mostra segnali di difficoltà, e mira a una dismissione calibrata dei beni. L’obiettivo è valorizzare le proprietà comunali attraverso questa collaborazione, mantenendo un approccio attento alla situazione attuale del settore.

Il Comune di Palermo punta a una "ponderata dismissione" del patrimonio immobiliare. E, "in un mercato tuttora poco favorevole", apre nuovamente alla possibilità di valorizzare i beni di cui dispone attraverso un fondo immobiliare da creare assieme a una società privata. Queste le intenzioni che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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