Il Pakistan sta aumentando la propria presenza in Libia, con l’obiettivo di rafforzare la propria influenza diplomatica. Dopo aver svolto un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, il paese si sta ora concentrando anche sulla situazione in Libia. Questa evoluzione segna un’espansione del coinvolgimento internazionale di Islamabad in contesti di crisi e di stabilità nella regione.

Il Pakistan punta a rafforzare ulteriormente la propria influenza diplomatica. Dopo essersi ritagliata un ruolo centrale nella mediazione tra Washington e Teheran, Islamabad sta iniziando a essere sempre più coinvolta anche in Libia. Secondo quanto riferito da Reuters a inizio luglio, il governo pakistano starebbe infatti mediando tra i due esecutivi, quello occidentale e quello orientale, che si contendono da anni il Paese nordafricano. “Una delle fonti pakistane ha affermato che gli Stati Uniti erano ‘pienamente consapevoli e coinvolti’ nel ruolo di Islamabad in Libia”, ha aggiunto la testata. Del resto, il mese scorso, il capo delle forze... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Pakistan media in Libia (con la benedizione di Washington)

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