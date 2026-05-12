Il Pakistan si trova coinvolto in una questione legata alla gestione di aerei militari iraniani, con il ruolo di mediatrice tra gli Stati Uniti e l’Iran che si scontra con difficoltà pratiche. Secondo fonti ufficiali, il paese aiuta a nascondere questi velivoli, mentre i media statunitensi riportano tensioni crescenti tra le parti. La situazione si sviluppa in un quadro di relazioni complesse tra i tre paesi, con implicazioni sulla sicurezza regionale.

La mediazione pakistana tra Stati Uniti e Iran si scontra con un problema che va oltre la diplomazia. Mentre Islamabad prova a proporsi come canale di de-escalation tra Washington e Teheran, emergono nuovi elementi che rafforzano la percezione di un doppio livello operativo: interlocutore utile sul piano politico, ma al tempo stesso parte integrante dell’ecosistema logistico e strategico che contribuisce alla resilienza iraniana. Secondo uno scoop pubblicato da CBS News, l’Iran avrebbe trasferito alcuni asset aeronautici in Pakistan nei giorni successivi all’annuncio del cessate il fuoco temporaneo voluto da Donald Trump. Fonti statunitensi...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pakistan aiuta l’Iran a nascondere aerei militari mentre media con gli Usa

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