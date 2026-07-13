il nuovo yatch itama 70 di ferretti group scende in acqua

La prima unità di Itama 70, nuovo yacht di Ferretti Group, è stata varata presso lo stabilimento di Ravenna. Alla cerimonia erano presenti l’armatore e la sua famiglia. La presentazione segna l’ingresso della barca nel mercato, combinando elementi di tradizione e innovazione. Il varo rappresenta il completamento della fase di produzione, con il team che ha seguito i lavori dall’inizio. La barca sarà consegnata ai clienti nelle prossime settimane.

APPENA varata la prima unità di Itama 70 presso il nuovo sito produttivo di Ferretti Group a Ravenna. Alla cerimonia erano presenti l’armatore e la sua famiglia, protagonisti di un momento che celebra l’incontro tra tradizione, innovazione e passione per il mare. Itama – marchio di Ferretti Group – è stato fondato nel 1969 e icona dello yachting made in Italy, ed è uno dei marchi che hanno fatto la storia degli open italiani nel mondo. Agilità, potenza ed eleganza sono le parole d’ordine che ne definiscono lo stile: un perfetto equilibrio tra performance sportive, comfort di bordo e raffinatezza progettuale. Emblema di classe, bellezza e design italiano, fonda la propria identità su un rapporto autentico e senza filtri con il mare, distinguendosi per una tenuta di navigazione straordinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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