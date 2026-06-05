L’Assemblea Annuale degli Azionisti di Ferretti elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione; FIH e Weichai Group confermano il pieno sostegno al futuro sviluppo della Società

L’assemblea degli azionisti di Ferretti ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. FIH e Weichai Group hanno confermato il loro sostegno al futuro sviluppo della società. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa il 5 giugno 2026. Questa scelta riguarda la composizione del nuovo organo amministrativo e il rafforzamento delle relazioni con gli azionisti principali. La società ha annunciato ufficialmente l’esito delle votazioni senza ulteriori dettagli.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG e MILANO, 5 giugno 2026 PRNewswire — Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT) («Ferretti» o la «Società») ha tenuto con successo la propria Assemblea Annuale degli Azionisti in data 14 maggio 2026. Nel corso della riunione, gli azionisti hanno approvato a maggioranza la lista di candidati al Consiglio di Amministrazione presentata da Ferretti International Holding S.p.A. («FIH»), procedendo così all’elezione del nuovo Consiglio. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, inclusi amministratori esecutivi, amministratori non esecutivi e amministratori indipendenti non esecutivi, e comprende un amministratore eletto dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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