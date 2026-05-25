Le Comunali svegliano il campo largo dalla sbornia referendaria

Da lettera43.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali hanno portato a un rafforzamento delle alleanze tra i partiti, con alcuni schieramenti che hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative. I dati ufficiali, ancora da certificare, indicano un aumento della partecipazione rispetto alle consultazioni precedenti. Le coalizioni si sono presentate con liste varie, e in alcuni casi si sono registrate nuove alleanze. Non sono stati ancora comunicati i risultati definitivi, ma si osserva una certa mobilitazione degli elettori.

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La vittoria del centrodestra, soprattutto a Venezia, è un bagno di sano realismo per Schlein & Conte e per coloro che credono che l’onda del No arrivi fino alle Politiche. La lezione è chiara: per vincere non bastano gli errori e i pasticci dell’avversario. Oltre il referendum c’è di più. I dati definitivi e ufficiali devono ancora essere certificati, è vero, ma una prima analisi del voto amministrativo che avrebbe dovuto portare alle urne 6 milioni di italiani (e invece ne ha portati poco più della metà) consegna la foto di un pareggione tra centrodestra e centrosinistra, con una città che spariglia, Venezia, e fa pendere la bilancia politica a favore di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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