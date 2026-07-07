Gli Stati Uniti hanno concluso la loro partecipazione alla Coppa del Mondo con stadi pieni e grande partecipazione, anche se il calcio locale utilizza impianti più piccoli rispetto a quelli del football americano. La manifestazione ha attirato pubblico e attenzione, lasciando un segno nel panorama sportivo nazionale. Tuttavia, con il torneo finito, si riflette su cosa resterà del calcio negli Stati Uniti, considerando la crescita di interesse e le infrastrutture utilizzate durante l’evento.

Gli Usa, comunque, hanno vinto la loro Coppa del mondo. Stadi stracolmi, impianti stupendi (prestati dal Football americano, quelli del campionato di calcio locale sono più ridotti.) e una partecipazione degna di nazioni con un passato diverso da quello di chi preferisce altri sport al più popolare del pianeta. La selezione di Pochettino ha fatto un'ottima figura, mettendo in mostra una manovra brillante e redditizia per merito del ct, che ha dato al Team Usa un'organizzazione precisa e calibrata sulle caratteristiche dei singoli. Già, i singoli. Tutti, più o meno, abituati a tornei di alto livello in Europa, e particolarmente dotati tecnicamente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Finisce il sogno Usa: cosa resterà del soccer dopo la sbornia della Coppa del mondo in casa?

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