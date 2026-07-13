Il Napoli presenta la nuova linea Training 2026 27

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato la nuova linea Training 202627, creata in collaborazione con EA7. La collezione è pensata per le sessioni di allenamento e le fasi di preparazione alle partite ufficiali. La presentazione riguarda la Prima Squadra e si inserisce nella stagione del Centenario del club. La linea include abbigliamento tecnico destinato agli allenamenti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei capi o sui materiali utilizzati.