Il Napoli presenta la nuova linea Training 2026 27
Il Napoli ha annunciato la nuova linea Training 202627, creata in collaborazione con EA7. La collezione è pensata per le sessioni di allenamento e le fasi di preparazione alle partite ufficiali. La presentazione riguarda la Prima Squadra e si inserisce nella stagione del Centenario del club. La linea include abbigliamento tecnico destinato agli allenamenti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei capi o sui materiali utilizzati.
Tempo di lettura: 2 minuti SSC Napoli presenta la nuova linea Training 202627, realizzata in collaborazione con EA7 per accompagnare la Prima Squadra nelle sessioni di allenamento e nelle fasi di preparazione alle gare ufficiali della stagione del Centenario. Il design si ispira a un linguaggio sportivo contemporaneo, con richiami streetwear reinterpretati attraverso l’identità visiva di SSC Napoli. Linee pulite ma decise e materiali tecnici raccontano una linea pensata per accompagnare ogni gesto dell’atleta, dentro e fuori dal campo di allenamento. La maglia allenamento azzurra presenta inserti blu scuro e bande a strisce bianco-azzurre sulle spalle, richiamo all’identità storica del Club reinterpretato in chiave moderna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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