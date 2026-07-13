Napoli presentata la nuova la nuova linea training 2026 27 | tutti i dettagli FOTO

Notizia in breve

È stata presentata la nuova linea di abbigliamento da allenamento del Napoli per la stagione 202627, realizzata in collaborazione con EA7. La collezione sarà disponibile in pre-ordine a partire dalle 19:26 sullo store ufficiale. La linea, dedicata alla stagione del Centenario, include capi destinati all’allenamento e sarà accessibile ai tifosi tramite il sito ufficiale. La presentazione è avvenuta con la pubblicazione di immagini del kit.