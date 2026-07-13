Napoli presentata la nuova la nuova linea training 2026 27 | tutti i dettagli FOTO
È stata presentata la nuova linea di abbigliamento da allenamento del Napoli per la stagione 202627, realizzata in collaborazione con EA7. La collezione sarà disponibile in pre-ordine a partire dalle 19:26 sullo store ufficiale. La linea, dedicata alla stagione del Centenario, include capi destinati all’allenamento e sarà accessibile ai tifosi tramite il sito ufficiale. La presentazione è avvenuta con la pubblicazione di immagini del kit.
Il Napoli presenta il kit di allenamento per la stagione del Centenario in collaborazione con EA7. La linea training 202627 sarà disponibile in pre-sale dalle 19:26 sullo store ufficiale. Napoli e EA7: il design streetwear della nuova linea training. Il nuovo equipaggiamento azzurro mescola linguaggio sportivo contemporaneo con richiami streetwear reinterpretati dall’identità visiva del club. Linee pulite e materiali tecnici caratterizzano una collezione pensata per accompagnare i calciatori dentro e fuori dal campo di allenamento. La maglia training azzurra presenta inserti blu scuro e bande bianco-azzurre sulle spalle, richiamo moderno all’identità storica del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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