Napoli svela oggi la nuova maglia 2026-27 | Dove vederla e tutte le novità
Il Napoli ha presentato oggi la nuova maglia per la stagione 2026-27, in occasione del Centenario del club. L’evento si è svolto sulla nave MSC World Europa e ha visto l’esposizione ufficiale del nuovo kit. La presentazione è stata confermata dal club e si è tenuta nella giornata del 6 luglio. La maglia rappresenta l’inizio delle celebrazioni del centenario, senza ulteriori dettagli su design o caratteristiche.
IL CENTENARIO PRENDE FORMA. La SSC Napoli inaugura ufficialmente la stagione del Centenario svelando la nuova maglia Home 202627. L’evento, confermato dal club per la giornata di oggi (6 luglio), si tiene a bordo della nave MSC World Europa. La grande novità estetica, fortemente voluta dalla società, è il ritorno del Corsiero del Sole, il primissimo stemma azzurro del 1926. Nel frattempo, la dirigenza pianifica i prossimi passi istituzionali: secondo le comunicazioni ufficiali, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sarà presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo. Un nuovo ciclo che parte con basi finanziarie chiare: il bilancio al 30 giugno si è chiuso in rosso, uno scenario ampiamente previsto da Aurelio De Laurentiis per mantenere la competitività della rosa rispettando il fair play interno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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JUVE: NUOVA MAGLIA 26/27, SIAMO ANDATI A VEDERLA
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