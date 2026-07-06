Napoli svela oggi la nuova maglia 2026-27 | Dove vederla e tutte le novità

Notizia in breve

Il Napoli ha presentato oggi la nuova maglia per la stagione 2026-27, in occasione del Centenario del club. L’evento si è svolto sulla nave MSC World Europa e ha visto l’esposizione ufficiale del nuovo kit. La presentazione è stata confermata dal club e si è tenuta nella giornata del 6 luglio. La maglia rappresenta l’inizio delle celebrazioni del centenario, senza ulteriori dettagli su design o caratteristiche.