È stato annunciato il decesso di Sam Neill, attore neozelandese noto per il ruolo in “Jurassic Park” e per il film “Lezioni di piano”. La notizia è stata comunicata tramite la pagina Instagram dell’attore, senza specificare le cause della morte. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla data o le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Sam Neill, l’attore neozelandese diventato famoso per i film “Lezioni di piano” e “Jurassic Park”. A dare il triste annuncio è stata la pagina instagram della star di Hollywood, con un comunicato in cui non sono state rese note le cause del decesso. Neill, volto noto del grande schermo degli anni ’90, aveva 78 anni e di recente aveva raccontato di essere guarito dal cancro che gli era stato diagnosticato nel 2022. Nato nel 1947 a Omagh, nell’Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese in servizio nell’esercito britannico, si trasferì con la famiglia in Nuova Zelanda nel 1954. Qui scoprì la sua passione per la recitazione, partecipando a diverse produzioni dell’Università di Canterbury. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Sam Neill, l’attore neozelandese reso immortale dal film Jurassic Park

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