Alle 00:20, tre persone armate di pistole si sono avvicinate a una Lancia Fulvia blu chiara parcheggiata in una strada dei numeri pari. La vettura, ferma sul lato della strada, aveva la targa TO 970385. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, in un momento in cui la zona era deserta.

Il colore era blu chiaro, la targa TO 970385, e intorno a quella macchina, una Lancia Fulvia coupé spenta e ferma sul lato della strada dei numeri pari, rapide e armate di pistole, venti minuti passata la mezzanotte, s’erano mosse tre persone. Lo mise a verbale il signor S.C., portiere d’un garage della medesima via dell’agguato, la residenziale via Paisiello, una traversa a Milano di viale Abruzzi, due chilometri di distanza dalla stazione Centrale. I killer — uno indossava un pesante cappotto sul grigio, del resto era il 16 gennaio 1978, giorno di gradi sotto lo zero —, eseguirono la missione, dunque spararono, uccisero e scomparvero nel... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Il mistero della morte di Lia Zenari, ex di Francis Turatello: l'ascesa della donna del boss, l'appuntamento in questura, le ombre sul re della mala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Felice Maniero, il Comune costretto a pagare la casa di riposo all'ex boss della mala del BrentaIl Comune si trova a dover coprire una quota della spesa per il ricovero in una casa di riposo di un ex capo della mala del Brenta.

Avvelenate con la ricina, la pista della «donna diabolica». La zia 90enne in questura: le ombre sulla torta per NataleUna donna di 90 anni, parente della famiglia Di Vita, è stata ascoltata dalla polizia nel caso di avvelenamento con ricina avvenuto durante le...