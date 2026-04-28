Il Comune si trova a dover coprire una quota della spesa per il ricovero in una casa di riposo di un ex capo della mala del Brenta. La situazione ha suscitato qualche imbarazzo, ma la normativa vigente stabilisce che il pagamento parziale della retta è obbligatorio anche in questi casi. La decisione riguarda un senza fissa dimora che ha ricevuto assistenza presso la struttura.

MESTRE - L'imbarazzo è comprensibile. E più che giustificabile. Ma la legge è chiara e dice che il Comune deve pagare una parte della retta per il ricovero di un senza fissa dimora in casa di riposo. E dunque il Comune di Campolongo Maggiore deve per forza mettere mano al portafoglio e “mantenere” Felice Maniero. Sì, perché l'ex boss della mafia del Brenta risulta, in quanto nullatenente, residente presso la Casa comunale di Campolongo Maggiore. E, come per qualsiasi “senza fissa dimora”, il Servizio sanitario nazionale assicura la copertura della parte sanitaria, mentre è il Comune di Campolongo che deve per forza far fronte alla parte cosiddetta alberghiera.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Felice Maniero, il Comune costretto a pagare la casa di riposo all'ex boss della mala del Brenta

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