Avvelenate con la ricina la pista della donna diabolica La zia 90enne in questura | le ombre sulla torta per Natale

Una donna di 90 anni, parente della famiglia Di Vita, è stata ascoltata dalla polizia nel caso di avvelenamento con ricina avvenuto durante le festività natalizie. La squadra mobile di Campobasso sta indagando sul sospetto coinvolgimento di una donna considerata “diabolica”. Tra i testimoni ascoltati figura anche la zia più anziana della famiglia, che ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. La pista principale resta quella di un'azione volontaria contro i membri della famiglia.

L’elenco dei testimoni ascoltati dalla squadra mobile di Campobasso si allunga anche con la parente più anziana della famiglia Di Vita. Gli investigatori che indagano sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute fra il 27 e il 28 dicembre a Pietracatella per un sospetto avvelenamento da ricina, hanno convocato la zia di Gianni Di Vita, Isa detta Isuccia, una donna di 92 anni, che abita nella stessa palazzina di famiglia. La torta della vigilia e i pasti finiti sotto la lente degli inquirenti. Fulcro dell’audizione sarebbe il dolce preparato dall’anziana per la cena della vigilia di Natale, portato poi a tavola davanti a una decina di parenti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista della coltivazione in un scuola della zonaLe autorità stanno indagando sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella, con il sospetto che siano state avvelenate con la ricina.

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, la zia rivela: “Coinvolta una ragazzina”Una donna e sua figlia sono decedute a causa di un avvelenamento da ricina, un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità.

Temi più discussi: Giallo Pietracatella: analizzati 7 dispositivi delle vittime; Morte avvelenate con la ricina, chi ha ucciso è un familiare: Omicidio volontario aggravato da parentela; Morte avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, la nuova ipotesi: cercarono online come procurarsi il veleno. La verità dalle chat su tablet e...

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata la zia 90enne: Ha preparato la torta della vigilia. Le piste aperteMamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista nel paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il ... ilgazzettino.it

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne. Ha preparato la torta della vigiliaMamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista ne paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il ... ilmessaggero.it

Cominciate le operazioni per l'estrazione dei dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati dalla casa di Pietracatella dove vivevano Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso. #ANSA x.com

Caso Minetti, pg di Milano: Su grazia attivata con massima urgenza l'Interpol reddit