Un rullino fotografico ritrovato nella gola di Frasassi, nelle Marche, sarà restituito ai proprietari dopo essere stato analizzato. I ricordi di circa 40 anni fa saranno riaccolti, con un processo di stampa e conservazione. La scoperta ha suscitato sorpresa tra coloro coinvolti, che non si aspettavano di poter recuperare immagini così datate. L’indagine collettiva, iniziata con il ritrovamento, prosegue con l’obiettivo di ricostruire la provenienza e la storia delle fotografie.

Fabriano (Ancona), 13 luglio 2026 – La straordinaria indagine collettiva nata intorno al misterioso rullino fotografico ritrovato nella gola di Frasassi, nelle Marche, continua a svelare nuovi e commoventi dettagli. Il piccolo scrigno di diapositive, rimasto sepolto per quarant’anni sotto i sassi della Torre di Jesi e riportato alla luce dal geologo Lorenzo Rossetti, apparteneva a Tiziano Cantalamessa, leggenda dell’alpinismo ascolano, scomparso nel 1999. Dopo il video appello del regista Paolo Bacchi – che ha superato tre milioni e mezzo di condivisioni in meno di 48 ore – e la conferma ufficiale della moglie del ’Bonatti del centro-sud’, Renata Nardinocchi, in queste ore sono emersi i ricordi diretti dei compagni di cordata immortalati in quegli scatti dell’estate del 1986. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del rullino ritrovato, i ricordi di 40 anni fa saranno restituiti: “Stupito che siano riusciti a stamparli”

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