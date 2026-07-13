Il microfono segreto di Kate Middleton a Wimbledon | il web si scatena e le ipotesi vanno dal complottismo al reality

Durante un evento a Wimbledon, un microfono nascosto vicino a Kate Middleton ha captato alcune sue parole. Il momento è stato ascoltato online, generando moltissime discussioni. Gli utenti hanno ipotizzato varie teorie, dal complotto al possibile coinvolgimento in un reality. La registrazione ha fatto il giro del web, alimentando la curiosità e l’attenzione su ogni dettaglio del suo comportamento.

Quando sei Kate Middleton, nulla di te passa inosservato. Ogni dettaglio del tuo abbigliamento, ogni gesto, ogni parola vengono scrutati, analizzati, commentati da milioni di persone in tutto il mondo. E quando a scandagliare la tua immagine arriva l’esame impietoso e minuzioso dei social media, anche il più piccolo particolare può trasformarsi in un caso internazionale. È esattamente quello che è successo negli ultimi giorni, quando gli occhi d’aquila del web hanno notato qualcosa di insolito negli abiti della principessa del Galles. Un dettaglio discreto ma inequivocabile: un microfono wireless, più o meno palese, applicato al bavero della giacca durante la sua apparizione a Wimbledon e fissato allo zaino durante la scalata in montagna dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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KATES SECRET MICROPHONE SPARKS ONLINE FRENZY AS UK MEDIA IN DAMAGE CONTROL OVER 3 PEAKS CHAOS

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