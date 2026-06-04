Il 2 giugno, la principessa del Galles è tornata a partecipare a un impegno pubblico dopo la visita in Italia di maggio. Indossando un vestito a cuori, ha attirato l’attenzione sui social. Molti utenti hanno criticato il suo abbigliamento, evidenziando un dettaglio che non è passato inosservato. La discussione si è concentrata su questa scelta di stile, con commenti che hanno diviso l’opinione pubblica.

Quando Kate Middleton si muove è raro che passi sotto silenzio. Lo scorso 2 giugno la principessa del Galles è tornata agli impegni pubblici dopo la visita in Italia dello scorso maggio, partecipando, al St. James’s Palace, a un ricevimento di grande significato personale per il 125esimo anniversario di Cancer Research UK, l’organizzazione britannica dedicata alla ricerca contro il cancro. A far discutere è stato il look scelto: un vestito rosso a cuoricini di Rodarte, brand californiano fondato dalle sorelle Kate e Laura Mulleavy, noto per le sue creazioni eteree e romantiche. Si tratta della prima volta che la Principessa indossa pubblicamente questo marchio, scegliendo un design vintage che ha catturato l’attenzione globale, conquistando anche molte critiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kate Middleton e il vestito a cuori: il web non si è lasciato sfuggire un dettaglio (e l’ha bacchettata)

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