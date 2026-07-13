Il presidente del Napoli ha annunciato un cambio di strategia nel mercato, concentrandosi su una gestione più sostenibile e sulla valutazione della rosa da parte dell’allenatore. La nuova linea prevede un ritorno a criteri di sostenibilità economica, con l’obiettivo di mantenere la competitività della squadra. La decisione si basa su una revisione delle risorse e delle priorità del club, con l’allenatore chiamato a valutare i giocatori attuali e future opportunità di acquisizione.

Il Napoli torna alle proprie origini nella gestione del mercato, puntando ancora una volta su competitività e sostenibilità economica. Pino Taormina, sulle pagine de Il Mattino, analizza la linea tracciata dal presidente Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della maglia del Centenario, quando ha ribadito la necessità di ridurre una rosa diventata troppo ampia: dai 47 calciatori attualmente sotto contratto, circa 25 dovranno trovare una nuova sistemazione. Pino Taormina de Il Mattino evidenzia come la strategia del club sia quella di mantenere equilibrio finanziario senza rinunciare alla competitività, principio che accompagna la gestione De Laurentiis fin dal suo insediamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, De Laurentiis cambia strategia: mercato sostenibile e Allegri chiamato a valutare la rosa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Napoli cambia strategia: mercato giovane e sostenibileIl Napoli si prepara a modificare la propria strategia di mercato in vista della prossima sessione estiva.

Il Mattino: Napoli, conti in rosso e strategia chiara: «De Laurentiis punta su giovani e player trading»Il Napoli sta affrontando una situazione finanziaria difficile, con i conti in passivo.

Temi più discussi: Libro centenario Napoli, Maradona +99 torna in edicola con Il Mattino mercoledì 8 luglio; Calciomercato, il commovente saluto di Juan Jesus: Niente conta più del Napoli. Sono arrivato da finito e vado via da vincitore; Ruba il copricapo di San Gennaro dal Duomo di Napoli: 43enne arrestato e cimelio recuperato; Napoli, De Laurentiis e i cavalli: Da piccolo andavo a vederli con mio padre. Allegri? Devo chiedergli dove posso comprarne uno.

IL MATTINO - Napoli, le novità del ritiro di Dimaro e l'antica abitudine di ADL, i dettagli ift.tt/Mna6G9X x.com

IL MATTINO - Napoli-McTominay, pronto un adeguamento importante, il punto sul rinnovoIl Mattino si sofferma sul futuro di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, in vacanza dopo l'eliminazione dal Mondiale con la sua Scozia. L'ex United dovrebbe rientrare a disposizione all'inizio ... napolimagazine.com

Il Mattino: apprensione per De Bruyne, il Napoli attende gli esamiKevin De Bruyne si è fermato per un problema muscolare con il Belgio. Secondo Il Mattino, il Napoli monitorerà le sue condizioni in vista del ritiro estivo. mondonapoli.it