Il Napoli si prepara a modificare la propria strategia di mercato in vista della prossima sessione estiva. La nuova linea del club, guidato dall’amministratore delegato, punta su acquisti di giocatori giovani e con un occhio alla sostenibilità economica. La società ha annunciato che sarà privilegiata la valorizzazione di talenti emergenti, evitando operazioni di grande impegno finanziario. La decisione si inserisce in un piano a lungo termine per rafforzare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria.

In vista del prossimo mercato estivo, il Napoli di Aurelio de Laurentiis si appresta a cambiare totalmente la strategia gestionale del club. Come scrive sulle colonne odierne Tuttosport, la dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis vuole imprimere una svolta netta al progetto. Il nodo principale riguarda il contenimento del monte ingaggi, attualmente fissato intorno ai 109 milioni lordi, con l’intenzione di abbassare sensibilmente i costi e ringiovanire l’organico. In questa direzione, il club non avrebbe intenzione di puntare su calciatori avanti con l’età o con stipendi considerati fuori dai nuovi parametri societari, con una regola di massima che privilegerebbe profili nati dal 2003 in poi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli cambia strategia: mercato giovane e sostenibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Il mercato? Mix tra giovani italiani e stranieri esperti", come cambia la strategia dell'InterLe freccette scagliate dalla dirigenza dell'Inter sul mercato dell'anno scorso il bersaglio l'hanno colpito, ma non tutte sono andate a millimetri...

Mercato Napoli, meno spese ma colpi mirati: la strategiaLa prossima estate il Napoli dovrebbe muoversi sul mercato con una strategia diversa rispetto a quella adottata dodici mesi fa.

Temi più discussi: Il mercato? Mix tra giovani italiani e stranieri esperti, come cambia la strategia dell'Inter; Ikea cambia marcia: Negozi in città e focus su aziende e uffici, la nuova strategia partirà dall'Italia; Pisa-Napoli, cambia l’orario per la 37ª giornata. Si gioca lunedì alle 20:45: il motivo; Vice-Hojlund, il Napoli cambia strategia? Occhi su Pinamonti.

ADL cambia strategia: rinforzi prossima stagione dovranno essere massimo dei 2003 x.com

[Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q - reddit.com reddit

Il Napoli cambia strategia: mercato giovane e sostenibileForzAzzurri.net - Il cambio del club di ADL sulla gestione del mercato. In vista del prossimo mercato estivo, il Napoli di Aurelio de Laurentiis si appresta a cambiare ... forzazzurri.net

Serie A, il mercato cambia strategia: giovani talenti, sostenibilità e attenzione ai datiIl calcio italiano sta vivendo una trasformazione profonda. Negli ultimi anni la Serie A ha cambiato approccio sia sul mercato ... europacalcio.it