Il Napoli sta affrontando una situazione finanziaria difficile, con i conti in passivo. Il presidente del club ha annunciato una strategia che si concentra sull'investimento sui giovani e sul mercato dei trasferimenti di giocatori. La gestione mira a mantenere un equilibrio tra le spese e le entrate, pianificando interventi specifici per rafforzare la squadra senza compromettere le finanze. La squadra lavora per adattarsi alle nuove linee guida economiche.

"> Il Napoli guarda al futuro tra equilibrio finanziario e strategie di mercato mirate. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il bilancio del club azzurro resta su un equilibrio fragile e dovrebbe chiudersi ancora in perdita, nonostante il ritorno ormai vicino in Champions League. Pino Taormina, nel suo approfondimento su Il Mattino, evidenzia come il rosso previsto sia simile a quello della scorsa stagione, intorno ai 20 milioni, senza particolari plusvalenze a incidere sull’esercizio. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, molto dipenderà dalle operazioni di fine giugno, con la sessione estiva che aprirà il 29: eventuali cessioni eccellenti potrebbero cambiare il quadro, ma al momento non ci sono certezze.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: Napoli, conti in rosso e strategia chiara: «De Laurentiis punta su giovani e player trading»

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