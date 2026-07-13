Il Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” è stato selezionato per partecipare alla VI Biennale dei Licei Artistici Italiani. La scelta si basa sulla qualità della formazione, sulla creatività degli studenti e sul talento esibito nelle opere realizzate. La scuola, diretta da un dirigente scolastico, si distingue per l’eccellenza nel settore artistico e per il livello delle proposte presentate. La partecipazione rappresenta un riconoscimento ufficiale del livello raggiunto dall’istituto.

Tempo di lettura: 3 minuti Un prestigioso riconoscimento premia il talento, la creatività e la qualità della formazione del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio”, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Silvia Vinciguerra, selezionato per partecipare alla VI Biennale dei Licei Artistici Italiani, tra le più importanti manifestazioni nazionali dedicate alla valorizzazione dell’arte e delle eccellenze dei licei artistici. L’istituto sarà presente alla rassegna con l’opera scultorea “Custodi”, realizzata dall’alunna Irina Diana Georgiana, della classe 4D, sotto la guida del docente di Discipline Scultoree prof. Mauro Temerio. La Biennale,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” selezionato alla VI Biennale dei Licei Artistici Italiani: un’eccellenza

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