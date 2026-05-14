Liceo Artistico Alberti-Virgilio studenti donano una mano cinetica per aiutare un bambino con amputazione

Una classe del Liceo Artistico di Benevento ha liberato un’aula, dando il via a un progetto di solidarietà. Gli studenti hanno deciso di creare una mano cinetica destinata a un bambino con amputazione. La donazione è avvenuta nell’ambito di un’iniziativa che coinvolge i giovani del liceo, portando avanti attività di volontariato e attenzione alle esigenze di persone con disabilità.

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Tempo di lettura: 3 minuti Tutto è iniziato con la liberazione di un’aula da parte di una classe V del Liceo Artistico di Benevento, oggi accorpato alla famiglia dell’I.I.S. Alberti-Virgilio. Un ambiente molto grande, pieno di vecchi banchi, libri e tanti lavori non più utilizzati. Insieme agli alunni l’abbiamo ripulita, scatola dopo scatola. Poi il personale scolastico l’ha imbiancata. Quel giorno non sapevamo ancora che quello spazio sarebbe diventato il cuore pulsante della nostra scuola. Per magia, aprendo una parete scorrevole che dà accesso al laboratorio di grafica e architettura, è nato Art Lab, il nostro FabLab: un laboratorio di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liceo Artistico Alberti-Virgilio, studenti donano una mano cinetica per aiutare un bambino con amputazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arte, talento e tradizione: il Liceo Artistico “Alberti – Virgilio” protagonistaTempo di lettura: 3 minutiUna giornata ricca di emozioni e partecipazione quella del 9 maggio 2026 a Foiano di Val Fortore, dove presso il Comune si... Studenti e Ordine delle Professioni Infermieristiche insieme: nasce al Liceo Artistico Virgilio “Arte per chi cura”Tempo di lettura: < 1 minutoStudenti e Ordine delle Professioni Infermieristiche insieme: nasce al Liceo Artistico Virgilio “Arte per chi cura”... Temi più discussi: Arte, talento e tradizione: il Liceo Artistico Alberti – Virgilio; L'artistico Alberti protagonista a Foiano con La storia dello Iumbariello; Una giornata ricca di emozioni e partecipazione svoltasi a Foiano di Val Fortore, dove si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di pittura La storia dello Iumbariello; Ciak si gira a Benevento. Da lunedì 11 Maggio inizieranno le riprese del corto IVA Inclusa. Liceo Artistico Alberti – Virgilio protagonista a Foiano di Val Fortore con il concorso La storia dello IumbarielloUna giornata ricca di emozioni e partecipazione quella del 9 maggio 2026 a Foiano di Val Fortore, dove presso il Comune si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di pittura La storia dello ... ntr24.tv Liceo Artistico di Firenze, un’aula per i 25 esclusi: Ma alla classe mancano i docentiFirenze, 6 agosto 2022 - Con l’organico che abbiamo a disposizione potremmo coprire quasi interamente una nuova ipotetica Prima H. Comporre il puzzle delle iscrizioni ai licei artistici per il ... lanazione.it