Arte talento e tradizione | il Liceo Artistico Alberti – Virgilio protagonista
Il 9 maggio 2026 si è svolta una giornata dedicata all’arte e alla creatività presso il Liceo Artistico “Alberti – Virgilio”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e genitori, con mostre di opere artistiche e dimostrazioni di tecniche tradizionali. Sono stati presentati lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, riflettendo talento e impegno dei giovani artisti. La giornata si è conclusa con un momento di festa aperto a tutta la comunità scolastica.
Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata ricca di emozioni e partecipazione quella del 9 maggio 2026 a Foiano di Val Fortore, dove presso il Comune si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di pittura “La storia dello Iumbariello”, alla presenza del Sindaco, delle istituzioni e della comunità locale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Foiano di Val Fortore guidata dal Sindaco Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale immateriale del territorio, offrendo al tempo stesso occasioni di espressione creativa e di confronto. Il progetto intende inoltre rafforzare il legame con la comunità, stimolando la riscoperta delle tradizioni locali come risorsa per una crescita consapevole.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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