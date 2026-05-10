Arte talento e tradizione | il Liceo Artistico Alberti – Virgilio protagonista

Il 9 maggio 2026 si è svolta una giornata dedicata all’arte e alla creatività presso il Liceo Artistico “Alberti – Virgilio”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e genitori, con mostre di opere artistiche e dimostrazioni di tecniche tradizionali. Sono stati presentati lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, riflettendo talento e impegno dei giovani artisti. La giornata si è conclusa con un momento di festa aperto a tutta la comunità scolastica.

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