Il LRVicenza blinda il talento Broggian
Il L.R. Vicenza ha rinnovato il contratto di Ettore Broggian, nato nel 2008, fino al 30 giugno 2029. Il giocatore, considerato un talento, è seguito da alcuni club di serie A.
Il L.R. Vicenza rende noto il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2029 di Ettore Broggian, classe 2008, che risulta nel mirino di alcuni club di serie A. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso, Broggian, ruolo esterno di fascia, ha debuttato in prima squadra a 17 anni nello scorso ottobre, nella gara contro l'Albinoleffe, confermando qualità, impegno e senso di appartenenza. Il giocatore si trova attualmente in ritiro con la squadra veneta a Bedollo (Trento). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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