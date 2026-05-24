La Roma blinda il talento di Dybala | Gasperini dice sì e Ryan Friedkin prepara il vertice per il rinnovo

Gian Piero Gasperini ha confermato di voler mantenere in rosa Paulo Dybala per la prossima stagione, ignorando le preoccupazioni riguardanti la sua fragilità fisica. La società sta preparando un incontro per discutere il rinnovo del contratto con l’attaccante, che resta un elemento chiave nel progetto sportivo. La decisione di blindare il giocatore arriva dopo le indicazioni del tecnico, che ha manifestato chiaramente la volontà di continuare a contarci.

Gian Piero Gasperini ha espresso la chiara volontà di non privarsi di Paulo Dybala in vista della prossima stagione calcistica, superando le perplessità legate alla nota fragilità strutturale dell’attaccante. Come riferito dal quotidiano Il Messaggero, l’entourage dell’argentino è atteso a breve nella Capitale per un incontro ufficiale con il vicepresidente del club, Ryan Friedkin. La dirigenza capitolina intende mettere sul piatto una proposta contrattuale rimodulata sulla base di 2 milioni di euro di parte fissa, a cui verrebbero aggiunti consistenti bonus strettamente legati al rendimento e alla continuità sul terreno di gioco, mentre il calciatore punta a ottenere un accordo economicamente più vantaggioso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma-Cagliari, il commento di Gasperini su Palestra

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