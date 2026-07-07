il napoli blinda vergara in arrivo il rinnovo per il talento azzurro

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto per Antonio Vergara, considerato un talento azzurro. La trattativa è in corso e si attende l’accordo tra le parti. La società si concentra anche sul rinnovo di altri giocatori chiave, tra cui Scott McTominay, per consolidare la rosa in vista della prossima stagione. Sul tavolo ci sono le proposte ufficiali e le trattative sono in fase avanzata.

Non solo uscite: in casa Napoli si lavora intensamente anche sul fronte rinnovi per blindare i pezzi pregiati della rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i dossier più caldi sul tavolo della dirigenza ci sono quelli di Scott McTominay e Antonio Vergara, pedine chiave per la programmazione della prossima stagione. Per il giovane centrocampista Vergara la fumata bianca è ormai imminente: la trattativa è ai dettagli finali e la firma sul prolungamento è attesa già nei prossimi giorni, a dimostrazione di come il club intenda puntare con decisione su di lui per il futuro. Insigne jr. a Sportitalia: “Capocannoniere con 6 gol? Anno importante per il salto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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