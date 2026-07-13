Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un’altra persona in pieno centro a San Benedetto del Tronto. L’aggressore ha utilizzato una tecnica di lotta greco-romana per stendere la vittima, poi l’ha colpita con diversi pugni e l’ha scaraventata sul marciapiede. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua attività sui social, tra accuse di bufale e dichiarazioni contro le lauree e le aziende.

San Benedetto del Tronto (Ascoli) – Prima l’ha steso con una mossa di lotta greco-romana, poi l’ha colpito con diversi pugni e l’ha scaraventato sul marciapiede. Scene di follia sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto, dove un senzatetto iracheno è stato picchiato dal sedicente imprenditore Giuseppe Barboni, lottatore esperto perché stava bloccando il traffico in protesta contro lo sgombero del suo accampamento di fortuna. Il 38enne, simpatizzante di Roberto Vannacci e iscritto a Futuro Nazionale, ha poi mostrato il video dell’aggressione sui social, contribuendo a renderlo virale. Le immagini hanno superato i confini nazionali, dividendo il web tra chi condanna il gesto e chi ha trasformato Barboni in un ’eroe social’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘giustiziere’ di San Benedetto, la lotta greco-romana e le bufale su lauree e aziende: l’eroe della “tolleranza zero” finisce nella bufera

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