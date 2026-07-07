Lotta Gabriele Pucher va ai ripescaggi nei -60 kg della greco-romana agli Europei U20
Nella seconda giornata degli Europei U20 di lotta a Skopje, Gabriele Pucher si è qualificato ai ripescaggi nella categoria dei -60 kg della greco-romana. Dopo le eliminatorie, Pucher avrà l’opportunità di competere per la medaglia di bronzo domani.
Si chiude la seconda giornata degli Europei U20 di lotta, proseguiti quest’oggi a Skopje, in Macedonia del Nord: nelle ultime eliminatorie della greco-romana arriva il ripescaggio per Gabriele Pucher, che domani nei -60 kg andrà alla ricerca della medaglia di bronzo. Nei -60 kg Gabriele Pucher cede negli ottavi di finale al russo Ilia Paniutin, vittorioso per superiorità tecnica, con incontro interrotto dopo 3’41” sul punteggio di 9-0. Il russo poi approda in finale e per l’italiano scatta il ripescaggio: domani Pucher sfiderà nel primo turno lo slovacco Nikolasz Palenyik, poi in caso di successo affronterebbe nel secondo turno lo svizzero Levin Meier, ed infine, con un’altra affermazione andrebbe a lottare per il bronzo con il georgiano Kakhaber Goginashvili. 🔗 Leggi su Oasport.it
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