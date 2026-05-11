Lotta greco-romana | il Team Made di Campolimpido trionfa in Italia

Il Team Made di Campolimpido ha ottenuto due medaglie d’oro in competizioni di lotta greco-romana e stile libero, portando a casa un successo significativo in Italia. Gli atleti coinvolti sono riusciti a distinguersi in entrambe le discipline, contribuendo alla vittoria complessiva del team. La vittoria di questa piccola realtà di Tivoli ha attirato l’attenzione sull’efficacia del loro metodo di allenamento e sulla crescita di giovani talenti nel settore.

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? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno vinto due ori in due discipline?. Come ha fatto una piccola realtà di Tivoli a dominare l'Italia?. Quale ruolo hanno giocato le famiglie nel successo ottenuto in Puglia?. Perché il settore femminile sta crescendo così rapidamente dopo questo podio?.? In Breve Daniele Ricci vince due ori tra greco-romana e lotta libera a Martina Franca.. Medaglie d'argento per Daniel Robotti e Alessia Cecca nelle categorie 41 kg.. Bronzi per Giordano Innocenti, Emanuele Esposito, Sophia Isaia e Natalia Armeni.. Settore femminile Asd Team Made ottiene quarto posto nella classifica generale.. I giovani lottatori dell’Asd Team Made di Campolimpido hanno conquistato il primato nella classifica greco-romana categoria Ragazzi ai Campionati Italiani tenutisi al PalaWojtyla di Martina Franca durante il fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta greco-romana: il Team Made di Campolimpido trionfa in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lotta greco-romana: il giovane Arancio trionfa all’Italia Under 20Il talento della lotta varesotta si conferma ai vertici nazionali: Alessio Arancio, lottatore di Fagnano Olona, ha conquistato il titolo italiano... Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romanaVa in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande...