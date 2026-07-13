Il giovane con il coltello per le strade della Notte Bianca a Salerno

Durante la Notte Bianca a Salerno, il 12 luglio, un giovane con il volto coperto si aggirava in corso Vittorio Emanuele con un coltello in mano. La presenza dell’individuo ha generato timore tra i presenti. Non sono stati riportati incidenti o feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute per verificare la situazione e per garantire la sicurezza pubblica.

Paura a Salerno nella notte di ieri, 12 luglio in corso Vittorio Emanuele. Durante la manifestazione della Notte Bianca un giovane si aggirava per le strade con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il ragazzo era in evidente stato di agitazione psicofisica. Il Nucleo Operativo Sicurezza (Nos) della Polizia municipale di Salerno lo ha fermato nonostante abbia opposto una strenua resistenza. Due agenti feriti. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l’uomo nascondeva addosso 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciaviti appuntiti. 🔗 Leggi su Open.online

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