Strappa via la collana ad un giovane poi le minacce con il coltello | 22enne in manette

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver rubato una collana a un ragazzo e averlo minacciato con un coltello. Dopo il furto, il sospettato avrebbe tentato di scappare, ma le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo e a bloccarlo, anche se ha opposto resistenza durante l’arresto. L’episodio si è verificato in un'area urbana, e il giovane si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le minacce dopo il furto con strappo gli avrebbero fatto guadagnare la fuga, ma il personale dell'Arma sarebbe poi riuscito a scovarlo e a fermarlo, nonostante il suo disperato tentativo di fuga. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 maggio, quando una pattuglia della sezione radiomobile.🔗 Leggi su Veronasera.it

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