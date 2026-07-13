Durante la Notte Bianca a Salerno, un giovane armato di coltello e altre armi da taglio è stato fermato dal Nucleo Operativo Speciale, istituito dal sindaco. Due agenti sono rimasti feriti nel tentativo di bloccare l’individuo. L’episodio si è verificato in Corso Vittorio Emanuele, causando momenti di tensione tra i partecipanti alla manifestazione. La polizia ha portato a termine l’intervento senza ulteriori incidenti.

Momenti di paura, ieri sera in Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della Polizia municipale di Salerno, che erano impegnati nel controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno bloccato un episodio che - sottolinea una nota del Comune, «avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia». Gli agenti, infatti, hanno individuato e bloccato un giovane di nazionalità italiana, che vagava tra la gente, con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il giovane, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Salerno.corriere.it - Notte bianca a Salerno, giovane con coltello e altre armi da taglio bloccato dal Nos, il nucleo speciale voluto dal sindaco De Luca. Due agenti feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno, De Luca torna sindaco sceriffo e presenta il Nos: squadra speciale contro parcheggiatori abusivi e microcriminalitàIl 30 giugno 2006, il sindaco di Salerno, al suo terzo mandato, avviò la campagna “Tolleranza zero” contro venditori ambulanti.

Salerno, De Luca istituisce il Nos: la squadra speciale di polizia locale che comanderà solo lui. Ora è davvero il sindaco sceriffoIl sindaco di Salerno ha istituito il nuovo reparto di polizia locale denominato Nos, che sarà sotto il suo comando diretto.

Temi più discussi: Notte Bianca, migliaia in piazza a Salerno per la prima serata: stasera il gran finale; Salerno, arriva la Notte Bianca con Fiordaliso, Fausto Leali, Tony Tammaro, LDA e AKA 7even; Notte Bianca Week-End Salerno 2026: due giorni di musica, spettacoli e grandi ospiti in città; Notte Bianca di Salerno, più treni per sabato 11 e domenica 12 luglio: Trenitalia potenzia la metropolitana fino alle 3 di notte.

Salerno: paura alla Notte Bianca, fermato giovane con volto coperto e coltello x.com

Notte Bianca 2026, Salerno si prepara al grande weekend: Fiordaliso, Fausto Leali, Tony Tammaro e LDA sul palcoSalerno– Mancano solo due giorni all’inizio della XIV Notte Bianca Week-End Salerno. Sabato 11 e domenica 12 luglio la città tornerà a trasformarsi in un ... cronachedellacampania.it

Notte Bianca Salerno 2026: programma, ospiti e orari dell’11 e 12 luglioNotte Bianca Salerno 2026: programma completo, ospiti e orari dell'11 e 12 luglio. Fiordaliso, Fausto Leali, LDA, AKA 7even, Tony Tammaro e tanti altri. napolike.it