In Iran, il governo si mantiene saldo nonostante divergenze sulle politiche di guerra, con tutte le fazioni unite nel sostegno al regime. La morte o meno di una figura di spicco non altera la stabilità del potere, che si basa sul nome di un leader chiave. Questa situazione permette al sistema di resistere alle tensioni interne e alle crisi, mantenendo invariato il controllo politico e sociale. La coesione tra le diverse linee di pensiero si manifesta nel supporto condiviso al regime, indipendentemente dalle divergenze strategiche.

Roma, 13 luglio 2026 – Che sia morto oppure no poco importa, conta il nome. È il nome, Khamenei, che sancisce il gattopardismo iraniano. Consente al regime di sopravvivere. Questa, almeno, è l’impressione che resta ascoltando Saeid Golkar, politologo iraniano della University of Tennessee at Chattanooga. Professor Golkar, Mojtaba Khamenei minaccia di vendicare il padre. Ma è vivo? Ed è in grado di esercitare le funzioni di Guida Suprema? “Non ci sono prove della sua morte. Avrebbe però riportato gravi ferite nell’attacco che ha ucciso suo padre e non è apparso neppure al funerale. Non sappiamo se sia in grado di svolgere pienamente il ruolo”. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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