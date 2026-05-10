Hantavirus il cigno nero e l' eterno gioco dell' oca

Se si torna indietro di sei anni, al 2019, ci si trova in un’epoca in cui il mondo non aveva ancora affrontato la pandemia globale. In quegli anni, si parlava di diversi agenti patogeni emergenti, tra cui l’hantavirus, e si discuteva di possibili scenari di crisi sanitaria. Tra le notizie più rilevanti c’erano anche approfondimenti sui rischi legati ai virus zoonotici e alle epidemie che potevano colpire le popolazioni.

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